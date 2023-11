MIL-FIO, Grande cuore viola, ma decide il rigore di Theo: 1-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è bastata una grande ripresa alla Fiorentina per rimontare il rigore guadagnato e trasformato nel recupero di primo tempo da Theo Hernandez. Finisce dunque 1-0 per i rossoneri con un palo, tante occasioni e qualche recriminazione per i viola. Dopo un primo tempo di marca rossonera con tre occasioni in cui ci mette una pezza super Terracciano (tiri di Pulisic, Calabria e Pobega)e il rigore di Theo provocato da Parisi che ha portato in vantaggio il Milan, la ripresa è decisamente di colore viola ma non basta.

Dopo una prima occasione di Chukweze come detto la ripresa si colora di viola ma l'imprecisione, il legno, le decisioni arbitrali e un Maignan strepitoso non danno ragione alla Fiorentina, davvero sfortunata. Al 50' è Beltran che in velocità sceglie male l'ultima mossa, spegne la palla e ne approfitta Maignan che gliela blocca. Al 61' è Nico ad avere l'occasione migliore, ma con la deviazione di Tomori la palla scheggia il palo. L'episodio dubbio è invece al 72' quando Loftus-Cheeck tocca il pallone con il braccio largo ma arbitro e Var non lo ritengono rigore. La Fiorentina ci prova ancora con Maxime Lopez e soprattutto Mandragora che chiama Maignan al miracolo ma evidentemente non è serata. La prestazione c'è ma i punti no.