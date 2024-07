MERCATO, Non solo Pongracic: le altre trattative viola

FirenzeViola.it

Giornata importante su più fronti per la Fiorentina che oltre ad aver chiuso per l'arrivo di Pongracic continua a monitorare vari profili anche per gli altri ruoli. È iniziata a rimbalzare la voce di un interesse del club viola per Gabigol, attaccante ex Inter che potrebbe lasciare il Brasile, ma anche per Vranckx la situazione appare piuttosto calda, al pari di quella per Jhonny Cardoso, centrocampista del Betis di Siviglia messo nel mirino da Pradè e Goretti.

Sempre vivo anche l'interesse per Andrea Colpani dal Monza.