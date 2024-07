TMW, Fiorentina e Bologna su Gabigol. Attesa per il TAS

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Iacobellis

Il futuro di Gabigol potrebbe essere in Italia e addirittura a Firenze. Come riporta TMW, dopo la prima, deludente, esperienza in Serie A con la maglia dell'Inter, con appena dieci presenze tra campionato e Coppa Italia e un solo gol segnato, l'attaccante brasiliano è pronto a tentare nuovamente la fortuna in Europa: ci sarebbero due ipotesi che potrebbero concretizzarsi nel corso di questa estate. Sulle sue tracce ci sono sia la Fiorentina che il Bologna, che fiutano l'eventuale affare, visto il contratto in scadenza del calciatore con il Flamengo il prossimo 31 dicembre.

Il club carioca preferirebbe non perdere il giocatore a zero e si accontenterebbe di una cifra attorno ai 5 milioni di euro, anche se le squadre interessate dovranno attendere l'esito della sentenza definitiva del TAS di Losanna, visto che Gabigol era stato squalificato per 24 mesi per "tentata frode" durante un controllo antidoping a sorpresa, effettuato a Rio presso la sede del club nell'aprile 2023. Due mesi e mezzo fa lo stesso TAS ha però emesso un'ordinanza che ha accolto la richiesta di sospendere l'esecuzione della decisione impugnata, presentata dal giocatore. Di conseguenza, la sospensione di 24 mesi imposta a Gabriel Barbosa Almeida è stata sospesa fino alla conclusione dell'arbitrato del TAS.