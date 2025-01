MERCATO, Il punto in entrata su Man, Marì e Ndour

FirenzeViola.it

La prossima settimana sarà il momento buono per concretizzare le operazioni in entrata sulle quali la Fiorentina sta lavorando. Per quanto riguarda Dennis Man, continuano i dialoghi tra Fiorentina e Parma, nonostante la richiesta dei ducali (15 milioni) sia molto superiore ai soldi che Pradè e soci vorrebbero mettere sul piatto (non più di 10). Trattativa in salita anche per Ndour del PSG, il cui futuro è legato a quello di Richardson. Capitolo Pablo Marì: lo spagnolo è in scadenza e vuole lasciare il Monza.

Palladino lo ha chiesto alla società e nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro tra giocatore e club brianzolo. (GUARDA QUI IL PUNTO DI MERCATO)