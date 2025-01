VIDEO FV, Muro dei viola per Pongracic. Pablo Marí...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Nuovo appuntamento con il punto di mercato "Chi Si Compra flash" con tutte le ultime sui movimenti della Fiorentina in entrata e in uscita. Continua a tenere banco il futuro di Pongracic: in casa Napoli, una volta ceduto Marin, arriverà un centrale per sostituirlo e Antonio Conte sembra aver messo nel mirino il croato della Fiorentina. Gli azzurri sarebbero anche disposti a prenderlo a titolo definitivo ma dai viola, per il momento, non c'è la volontà di privarsene. Per quanto riguarda Dennis Man, continuano i dialoghi tra Fiorentina e Parma, nonostante la richiesta dei ducali (15 milioni) sia molto superiore ai soldi che Pradè e soci vorrebbero mettere sul piatto (non più di 10). Trattativa in salita anche per Ndour del PSG, il cui futuro è legato a quello di Richardson.

Infine, un aggiornamento su Pablo Marì: lo spagnolo è in scadenza e vuole lasciare il Monza. Palladino lo ha chiesto alla società e nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro tra giocatore e club brianzolo. Valentini e Moreno non dovrebbero fare il percorso inverso.