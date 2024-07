MERCATO/2, Rios per il centrocampo. Il punto su Valentini

La Copa America domani darà il suo verdetto: la vincitrice sarà una tra l'Argentina campione in carica e la Colombia. Tra le fila di quest'ultima occhi della Fiorentina puntati su Richard Rios, centrocampista classe 2000 che gioca nel Palmeiras, ne dà conferma Sportitalia, ma già la Nazione ne aveva parlato in ottica viola. (LEGGI QUI LA NOTIZIA).

In difesa l'argentino Nicolas Valentini è stato bloccato già per gennaio, con il contratto già depositato, mentre per portarlo in viola già ora ci sono diverse complicazioni viste le richieste del Boca: 5 milioni e una percentuale sulla futura rivendita. (LEGGI QUI IL PUNTO DI FV)