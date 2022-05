MENTAL COACH A FV, Italiano, poca esperienza pesa

Stefano Tavoletti, mental coach per squadre professioniste e consulente di giocatori e allenatori, si è così espresso ieri a FirenzeViola.it su Vincenzo Italiano: “Sicuramente la poca esperienza dell'allenatore pesa in contesti del genere, anche se stimo molto Italiano per il grande lavoro che ha fatto in questi mesi. Proprio adesso però sto leggendo il libro di Carlo Ancelotti, "Il leader calmo", ed è un testo che spiega l'essenza del tecnico vincente che è. Con la sua serenità, trasmette pace interiore ai suoi giocatori che proprio di recente sono stati protagonisti di un'impresa incredibile (l'eliminazione del Manchester City in semifinale di Champions con tre gol in pochi minuti, ndr)".