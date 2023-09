MATTEINI, Vi racconto ciò che è successo al V.Park

Tra le notizie più lette di questa giornata di FirenzeViola c'è sicuramente il racconto di Francesco Matteini di ciò che è successo al Viola Park. Di seguito un estratto:

Il giornalista Francesco Matteini ha raccontato dal suo sito "Qui Antella" quanto accaduto oggi in occasione della prima partita all'interno del Viola Park, Fiorentina-Milan, aperta al pubblico ma che lui non ha potuto vedere perché respinto all'ingresso. Ecco il suo racconto:"Sono arrivato davanti al Viola Park. All’ingresso c’era il dg Joe Barone con il comandante della Polizia municipale di Bagno a Ripoli. Ho salutato entrambi (Barone non ha risposto al saluto) e mi sono messo in coda con gli altri tifosi all’ingresso dello stadio. Arrivato all’interno del Viola Park, prima del controllo biglietti, sono stato affrontato da Barone che, ad alta voce, ha ripetuto più volte “Lei non è gradito e non può entrare. Questo è un posto privato e entra solo chi vogliamo noi. Lo scriva: Barone non mi ha fatto entrare”. Ho risposto che certamente lo avrei scritto (promessa mantenuta), ma volevo sapere qual era il motivo. La risposta, ripetuta più volte, è stata “Perché è un giornalista non gradito qui”. Poi se n’è andato.

Per leggere l'articolo intero CLICCA QUI.