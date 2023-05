MARIANELLA A RFV, Una telecronaca da podio. Ora...

FirenzeViola.it

Una delle notizie più lette oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stata l'intervista che Massimo Marianella, voce di SkySport che ieri ha commentato il successo dei viola a Basilea, ha rilasciato a RFV. Ecco alcuni passaggi importanti: "Ho pochissima voce oggi, l'ho lasciata tutta a Basilea. Ieri sera ho vissuto un'emozione meravigliosa, sia da giornalista che a livello personale. La partita di ieri è stata bellissima da raccontare. Raramente ho perso la voce nelle mie cronache, ieri è successo. Sono orgoglioso di aver perso la voce. Difficile fare un ranking di telecronache, ma questa è sicuramente sul podio di quelle che ho commentato della Fiorentina, insieme al gol di Batistuta a Wembley e la doppietta di Bati in Supercoppa. Questa vittoria è un passo enorme per la Fiorentina. Adesso è l'unica squadra ad aver giocato le quattro finali principali del calcio europeo".

