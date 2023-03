MARESCA, Pieno equilibrio con i viola: i precedenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'incontro di Inter-Fiorentina di sabato 1 aprile, valido per la 28esima giornata di campionato, andrà in scena alle 18:00 allo stadio San Siro di Milano e sarà guidato dall'arbitro Fabio Maresca. Il fischietto di Napoli quest'anno ha arbitrato una sola partita degli uomini di Italiano, la cocente sconfitta in casa contro la Lazio per 0-4 (a segno l'ex viola Vecino). Lo storico di Maresca con la Fiorentina è un perfetto mare piatto fatto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Il bilancio con i nerazzurri, invece è assai positivo, segnato da 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.