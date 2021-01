MALCUIT, Sarà un prestito con riscatto a 7/8 milioni

Le ultime notizie sul fronte del calciomercato in entrata parlano di una Fiorentina che, dopo aver preso Kokorin, si appresta a fare lo stesso con Kevin Malcuit del Napoli, esterno francese che, almeno numericamente, andrà a prendere il posto di Pol Lirola. Con le visite mediche in programma già per domani, l'affare è incanalato verso un prestito con opzione viola per il riscatto fissata a una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro.