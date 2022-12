LUTTO, Le condoglianze di FV per la scomparsa di Fabio

Un terribile incidente, una notizia tragica che ha sconvolto tutti coloro che conoscevano Fabio Zolfanelli scomparso ieri a soli 44 anni. Nei quotidiani odierni le cronache hanno riportato quanto avvenuto sulla Firenze-Siena, nella zona di San Casciano Val di Pesa, dove l'auto utilitaria guidata da Fabio è finita contro un camion che procedeva lentamente probabilmente per un guasto.

È stato l'autista del camion ad estrarre l'uomo dalla macchina prima che s'incendiasse, ma nonostante i soccorsi del 118 e il trasferimento in ospedale non c'è stato niente da fare. Fabio lavorava alle poste ed era conosciuto e apprezzato nell'ambito del calcio locale in quanto dirigente accompagnatore della Scuola Calcio Sancascianese.

In più era anche un grande tifoso della Fiorentina che anche quest'estate aveva seguito la squadra in ritiro a Moena. Appassionato dei colori viola da anni amava sostenere la squadra, al Franchi ma anche in trasferta. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Firenzeviola.it.