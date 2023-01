LIVE FV, FIORENTINA-SAMPDORIA 1-0: QUARTI DI FINALE PER I VIOLA

19.59 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

90' +6' - E FINISCE QUI: LA FIORENTINA VOLA AI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA! Decide un gol di Barak nel primo tempo: poco altro da raccontare nella partita, ma vittoria e passaggio del turno per la squadra di Italiano.

90' +5' - Giallo per Contini che voleva battere troppo avanti una punizione.

90' +3' - ESPULSO MURILLO. Secondo giallo per un intervento molto pericoloso su Nico Gonzalez che resta a terra dolorante.

90' +2' - Sampdoria che ci prova ma sbaglia in impostazione. Manca sempre meno alla fine.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Nico Gonzalez! Colpisce di testa sulla punizione di Biraghi, anticipa tutti ma spara fuori.

88' - Giallo per Rincon che entra male su Kouame all'altezza del calcio d'angolo. Minuti preziosi per portare a casa la vittoria.

85' - Milenkovic mura su Djuricic! La difesa viola si addormenta e lascia entrare in area il trequartista doriano che prende la mira e calcia: gli stinchi di Milenkovic salvano la Viola.

83' - Ultimi cambi per la Fiorentina: dentro Castrovilli e Biraghi per Barak e Terzic.

80' - Nico Gonzalez pericoloso con una grande azione sulla sinistra, il suo cross però viene allontanato dalla difesa della Samp.

79' - Sampdoria pericolosa con un paio di azioni fermate in area. Ma la Fiorentina deve stare attenta a non farsi beffare in questo finale.

77' - Cambio anche per la Sampdoria: esce Sabiri per Malagrida.

77' - Cambio nella Fiorentina: fuori Amrabat, dentro Bonaventura.

74' - Duncan con un tunnel libera il contropiede, ma il suo passaggio a liberare Kouame non viene stoppato dall'ivoriano.

72' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Quarta e Jovic, entrano Milenkovic e Nico Gonzalez.

70' - Ikoné in posizione di fuorigioco non era riuscito comunque a calciare in porta in contropiede.

68' - Amrabat rischia con un tocco di petto all'indietro letto male da Gollini che riesce a salvare solo allungandosi con i pugni in uscita.

66' - Nonostante la grande preoccupazione, per ora Quarta torna in campo e sembra in grado di poter continuare.

65' - Scontro durissimo tra Quarta e Amione, con il doriano che crolla sul ginocchio dell'argentino. Resta a terra molto dolorante Quarta, deve entrare lo staff medico.

64' - ALtri due cambi per la Samp: fuori Paoletti e Zanoli, dentro Yepes e Leris.

62' - Ritmi sempre piuttosto bassi con la Fiorentina che continua a gestire palla in cerca della rete che chiuderebbe sostanzialmente la gara.

59' - Kouame! Ben liberato da Duncan in area, tenta un destro strozzato che Contini blocca facilmente.

55' - Jovic! Colpisce lui di testa sul cross da calcio di punizione, ma la palla termina fuori.

54' - Giallo per Murillo che stende malamente Kouame dopo un tunnel. Punizione dalla sinistra per la Fiorentina.

50' - Lammers spaventa la difesa della Fiorentina dribblandone due in area e poi calciando, trovando però il muro di Ranieri.

46' - Subito occasionissima per la Fiorentina! Kouame scappa in area ma a tu per tu centra Contini, abile ad opporsi con una bella parata.

45' - SI RIPARTE! Due cambi nella Sampdoria: dentro Lammers ed Augello, fuori Verre e Montevago.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 grazie al gol di Barak arrivato al 25'.

45' +1' - Che gol si mangia Jovic! La palla gli finisce davanti dopo un rimpallo ma lui non riesce a trovare lo specchio della porta e spara fuori da due passi. Errore da matita rossa per Jovic.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

43' - La Fiorentina continua a fare la partita anche se i tanti cross dalle fasce fin qui trovano raramente i compagni in viola.

39' - IL VAR CONFERMA: ANNULLATO IL GOL. Che peccato, era stata veramente una bellissima giocata da parte di Jovic.

38' - ANNULLATO UN GRAN GOL A JOVIC! L'attaccante raccoglie un pallone svirgolato da Murillo, stoppa il pallone e batte Contini con un tocco sotto. Ma l'arbitro ha valutato influente fin dall'inizio la posizione di Jovic: VAR comunque al lavoro.

36' - Kouame! Inserimento perfetto e colpo di testa su cross di Dodo che finisce fuori di poco. Contini immobile tira un sospiro di sollievo.

35' - Cross basso di Dodo che non trova Jovic. Impalpabile fin qui l'attaccante serbo.

32' - Giallo per Amrabat che ferma Djuricic con uno spalla a spalla giudicato falloso dall'arbitro. Il tutto è nato da un velo inspiegabile di Ikoné in area: invece di prendere il pallone al limite lo ha lasciato scorrere per il contropiede della Sampdoria.

30' - Terzic è uno dei più attivi in questo primo tempo e tenta un altro cross che però, deviato, termina tra le braccia di Contini.

25' - La Fiorentina trova il vantaggio con una bella staffilata di Barak, abile e veloce a sfruttare un rimpallo in area e a calciare a mezza altezza centrando l'angolino e portando in vantaggio la squadra viola. Fiorentina 1, Sampdoria 0 al Franchi.

25' - GOOOOOLLLL!! GOOOOLLL!! SEGNA BARAK!

24' - Giallo per Sabiri che strattona Ikoné bravo a scappar via sulla fascia e ad addentrarsi.

21' - Traversa di Rincon! Gollini smanaccia un corner lasciando lì il pallone che viene colpito di testa da Rincon: palla che sbatte sulla parte alta della traversa e termina fuori. Brivido per la Fiorentina.

20' - Partita piuttosto brutta fin qui. La Fiorentina continua a non trovare spazi e rischia lasciando solo Montevago in area: l'attaccante della Samp per fortuna non arriva sul pallone.

16' - Sabiri ferma Ikoné in area, liberato da un tocco di Dodo.

15' - Kouame! Primo tiro del match compiuto dall'ivoriano, che calcia male al volo in area dopo una pericolosa azione confezionata prima da Ikoné e poi da Terzic, il cui cross era stato allontanato con i pugni da Contini.

12' - Fiorentina un po' pigra in varie occasioni. La sensazione è che la difesa della Sampdoria sia facilmente superabile ma Kouame e Ikoné fin qui sono stati poco precisi.

8' - Ancora Kouame pericoloso, stavolta con un cross decisamente migliore per Jovic che però viene anticipato in uscita da Contini.

6' - Kouame sciupa un contropiede 5 contro 4 per la Fiorentina, sbagliando un passaggio semplice per Barak che sarebbe stato tutto solo in area: Murillo riesce ad allontanare.

4' - Calcio d'angolo di Duncan che finisce direttamente verso la porta. Contini però è attento e respinge con i pugni.

3' - Partita iniziata con ritmi piuttosto blandi. Come ci si poteva attendere, la Fiorentina gestisce palla dalla difesa, la Sampdoria attende.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Sampdoria, quest'oggi in divisa gialla. Fiorentina in completo viola.

18.00 - Prima della partita, un minuto di silenzio in ricordo di Gaudenzio Fernasconi, bandiera della Sampdoria.

La Fiorentina ha un'occasione ghiottissima quest'oggi in Coppa Italia: battere la Sampdoria, accedere ai quarti di finale contro il Torino e continuare nella striscia positiva di risultati ottenuta con i 4 punti contro Monza e Sassuolo. Due partite che non hanno lasciato completamente soddisfatti i tifosi che sperano contro i blucerchiati, protagonisti di una stagione fin qui terribile, di potersi finalmente divertire. Italiano dovrà fare a meno di tanti titolari, la Samp invece ci rinuncerà per concentrarsi meglio sul campionato. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Dodò, Quarta, Ranieri, Terzic; Amrabat, Duncan; Ikonè, Barak, Kouamè, Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano

SAMPDORIA (3-4-1-2): Contini; Murillo, Colley, Amione; Zanoli, Paoletti, Rincon, Verre; Djuricic; Sabiri, Montevago. Allenatore: Dejan Stankovic