LA VIOLA PESCA IN PRIMAVERA: TANTI BABY PRONTI AD ESSERE AGGREGATI PER IL CAMPIONATO

In attesa di capire se davvero da lunedì prossimo potranno ricominciare gli allenamenti collettivi per le squadre di Serie A (la Fiorentina, assieme ad altre big del campionato, è tra le squadre più scettiche circa il protocollo del CTS, in particolare per le norme che riguardano il ritiro forzato di tutto il gruppo e la mole di responsabilità che competono al medico sociale del club), i viola corrono ai ripari in vista della ripresa del campionato, fissata ad oggi per il 13 di giugno. Con il ritorno al lavoro nelle prossime ore di uno dei tre giocatori positivi negativizzati, il gruppo a disposizione di Iachini è quasi del tutto al completo ma non per questo la rosa è destinata a rimanere la stessa fino al termine di questa stagione.

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, infatti, la Fiorentina ha già deciso di aggregare in pianta stabile alla prima squadra almeno 4-5 giocatori della Primavera di Bigica, che al 99% non riprenderà la stagione e pertanto potrà mettere a disposizione dei grandi i suoi talenti migliori. Una scelta inevitabile quella dei viola, visto che la squadra sarà chiamata a giocare ogni tre giorni nello spazio di circa un mese e mezzo e che anche in allenamento serviranno forze fresche sia per quanto riguarda le partitelle che per eventuali convocazioni in panchina per le gare di A. Nelle prossime ore (tra oggi e domani in teoria) i baby che saranno scelti da Iachini e dal suo staff riceveranno una chiamata e - ultimate le visite mediche di idoneità più tampone e test sierologico - inizieranno a lavorare con la prima squadra. Il tutto, sia chiaro, a patto che riprendano le sedute collettive, cosa oggi molto meno certa di ieri.

Chi saranno i calciatori della Primavera che riceveranno questa promozione? Senza dubbio verrà lasciato coi grandi Christian Dalle Mura, difensore centrale classe 2002 ormai da inizio febbraio stabilmente a fianco di Pezzella e compagni (anche in questi giorni il viareggino si è allenato in modo individuale ai “campini”), mentre gli altri nomi sono ancora top-secret (nessuno infatti è stato ancora avvertito), anche se i giovani erano stati messi in preallarme e informati dalla società che l’ipotesi di una chiamata collettiva era dietro l’angolo. La sensazione tuttavia è che saranno tutti ragazzi del territorio, che sono cioè originari della Toscana e hanno potuto passare il lock-down senza dover tornare a casa, all’estero o più banalmente fuori regione. Sempre secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, infatti, tranne Koffi e Beloko (che sono rimasti a Firenze nella loro abitazione), tutti gli altri giocatori di Bigica hanno fatto ritorno alle rispettive abitazioni (per fare alcuni esempi, Bobby Duncan è tornato in UK, Hanuljak in Croazia e Kukovec in Slovenia).

Il casting dunque si riduce e non di poco: oltre ai due già citati (il francese ha già svolto qualche seduta in prima squadra, mentre il mediano svizzero lo scorso anno ha debuttato in A con Montella), sono papabili per una chiamata alle armi il terzino sinistro Federico Simonti (uno dei fuoriquota e dunque in lizza per una chiamata), il centrale Lorenzo Chiti (con alle spalle già qualche gara in Serie D) il jolly difensivo Fabio Ponsi (di origine lucchese), Edoardo Pierozzi (che si è tenuto in forma in questi giorni allenandosi sul campo del Firenze 2000, dove ha mosso i primi passi, mentre il fratello gemello Niccolò è alle prese con i postumi di un infortunio) e il regista Mattia Fiorini. Tutti in trepida attesa di una chiamata che, in un modo o nell’altro, potrebbe davvero cambiare la loro carriera. Vedremo se Iachini deciderà di accontentarli.