L'ULTIMA RETE AL SASSUOLO: CASTRO, ORA BATTI UN COLPO

In vista partita di domani al cospetto del Sassuolo, Vincenzo Italiano potrebbe finalmente riabbracciare Gaetano Castrovilli. Il centrocampista, che sembrava in un primo momento convocabile per la Coppa Italia contro il Benevento, dovrebbe essere di nuovo a disposizione e, pertanto, arruolabile (al pari di Matija Nastasic). Difficilmente il classe ’97 partirà tra i titolari, tuttavia non è da escludere un suo ingresso a gara in corso, anche solo per riassaggiare il campo.

Castrovilli, tra gli infortuni e una condizione fisica mai davvero ottimale, non è ancora riuscito a tornare quel talento la cui qualità e “sfacciataggine” avevano stregato al suo primo approccio in Serie A. La speranza dei tifosi è sempre la stessa e cioè che anche al giocatore pugliese si riaccenda la luce, un po’ come successo ai vari Duncan e Saponara con mister Italiano. La riabilitazione dell’ex Cremonese, tra l’altro, coincide con un dato quanto meno curioso.

Domani notoriamente la Fiorentina sfiderà il Sassuolo, che non mette al tappeto da due anni. Segnatamente dall’ottobre del 2019, al Mapei Stadium. Il gol del pareggio viola, dopo lo svantaggio incassato da Boga, fu proprio di Castrovilli, grazie al quale nel secondo tempo la Fiorentina riaprì la gara per poi vincerla allo scadere con una rete di Milenkovic. Una coincidenza interessante per un giocatore che da troppo tempo convive con un'evidente condizione di sfiducia.

Sono 10 le sue presenza finora, di cui 5 da titolare e 5 da subentrante. Inoltre vanta l’81,7% di passaggi indovinati ed il 54,5% di passaggi lunghi portati a termine; 6 cross su azione, 1 assist, 3 occasioni create; 85,7% di contrasti riusciti, così come il 60,4% di duelli vinti (42,9% quelli aerei). Numeri comunque importanti, che giustificano la fiducia dell’allenatore nonostante tutto. "Italiano non se lo lasci sfuggire" ha dichiarato Attilio Tesser a FirenzeViola.it poco più di una settimana fa...