JOVIC, Real spinge per prestito con obb. a 25 mln

Arrivano importanti novità dalla Spagna sul fronte Luka Jovic per il mercato della Fiorentina: secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il Real Madrid starebbe spingendo per la cessione del serbo in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 25 milioni euro, con i Blancos che ammortizzerebbero così ciò che resta dell'investimento da 60 milioni fatto nel 2019 e ci farebbero anche una piccola plusvalenza. Inoltre, con questa formula, firmando un contratto pluriennale la Fiorentina potrebbe anche sfruttare gli "sgravi fiscali" garantiti dal Decreto Crescita sullo stipendio dell'attaccante.

Come detto la società di Florentino Perez spinge in questa direzione, mentre la Fiorentina non avrebbe ancora accettato, ma si continua a lavorare. La sensazione comunque è l'operazione si farà in ogni caso. La Fiorentina e il Real hanno già da giorni l'accordo per un prestito secco con ingaggio a metà, ma il Real - come detto - nelle ultime ore ha messo sul tavolo la novità del riscatto, sperando di convincere i viola per sistemare i propri conti.