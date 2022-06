ITALIANO, La bistecca e... la saletta in suo onore

In attesa di fare chiarezza sul suo futuro (anche se tutto lascia pensare che le strade del tecnico e della Fiorentina proseguiranno insieme), Vincenzo Italiano continua a godersi l'aria di Firenze in vista del prossimo vertice di mercato con la società. E per ingannare l'attesa questa sera il tecnico - già habitué del posto - si è concesso una bistecca presso il ristorante "Tullio" a Montebeni, locale gestito dalla famiglia Bacciotti che ha scelto di omaggiare in questi giorni l'allenatore intitolandogli addirittura una delle sale della struttura, a suo tempo già dedicata all'ex ds viola Corvino (e successivamente ai Cavalieri di Sant'Appiano). Ecco la foto pubblicata da Paolo Bacciotti, proprietario del ristorante, sul suo profilo Facebook che proprio oggi assieme al tecnico ha inaugurato la stanza: