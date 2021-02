IND.FV, Rissa a Torino: è nata da uno sputo ad Ago

Iniziano ad emergere i primi dettagli della maxi rissa che è scoppiata questa mattina presso il campo di Volpiano, dove la Fiorentina Primavera ha battuto per 1-0 il Torino in una gara di vitale importanza in ottica salvezza. A prendersi la copertina della giornata, tuttavia, non è stato soltanto il gol decisivo di Milani al 39’ ma anche il parapiglia che si è generato davanti alla panchina viola al 62’ quando il mediano del Toro Karamoko ha reagito in modo violento ad un banale fallo commesso dal difensore viola Frison: è scattato subito il rosso per il giocatore di Cottafava e mentre il torinista si allontanava dal campo sono volate parole forti, al punto tale che poi Karamoko - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - ha sputato in faccia ad Agostinelli, che a sua volta a reagito cercando il contatto fisico con il giocatore del Torino. Immediato, dunque, è scattato il rosso anche per il fantasista della Fiorentina, che salterà dunque il big match del prossimo turno contro la Juventus. Nell'azione, secondo quanto appreso, sarebbe dovuto essere espuso anche Greco del Torino, per una successiva espressione blasfema.