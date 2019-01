IND. FV, Le ultime su Pjaca: palla al giocatore

Mercato in continua evoluzione intorno al nome di Marko Pjaca. L'esterno attualmente alla Fiorentina è finito con forza nel mirino del Genoa, che nelle ultime ore, dopo aver trovato un principio d'accordo con la Juventus, ha contattato anche i viola per ottenere il via libera alla trattativa. La società gigliata non si è opposta e ha, di fatto, passato la palla al giocatore, che dovrà decidere da solo se chiedere di partire e raggiungere Prandelli o se perseverare nella sua esperienza in riva all'Arno.

Sullo sfondo persiste anche l'interesse del Fulham di Ranieri, opzione che attrae maggiormente lo stesso croato ma che è molto più complicata da concludere visto che si tratterebbe di un'operazione a titolo definitivo. Tra il club inglese e i bianconeri ancora non si sono incontrati e c'è stato solo un primo sondaggio esplorativo ma anche per questo motivo, Pjaca sembra essere intenzionato ad attendere almeno la prossima settimana prima di prendere una decisione definitiva. Potrebbe cambiare le carte in tavola l'arrivo in Italia del suo procuratore, pronto per raccogliere la volontà del suo assistito e venire a capo, in un senso o nell'altro, al futuro del numero 10 di Pioli.