Il presidente Zappi e la "visuale coperta" dell'arbitro in Inter-Fiorentina

vedi letture

In una conferenza stampa a Coverciano il presidente dell'Aia Antonio Zappi è tornato anche sull'errore dell'arbitro La Penna in Inter-Fiorentina: "La posizione di La Penna era ottimale, ma c'era una prospettiva di visuale coperta. I due giocatori coinvolti coprono la visuale. L'arbitro doveva vederlo, ma non era nella possibilità di farlo. L'assistente numero 2, dall'altra parte, se si fosse trovato completamente allineato con i pali avrebbe visto il pallone fuori... Il VAR non è intervenuto, ma qui si entra nel campo del protocollo. Non si può accusare il nostro mondo per aver rispettato il protocollo IFAB. Secondo me va aggiornato questo protocollo, lo dico da sempre. Ma è una cosa che non compete all'AIA".

Sul protocollo si è espresso anche l'ex arbitro e moviolista Graziano Cesari che ha definito "preistorico" il protocollo in un'intervista al Messaggero.