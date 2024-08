I NUMERI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE: KOUAME BOMBER, DODO ONNIPRESENTE

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

La partita di ieri con il Friburgo, con l'insolito formato di tre tempi da 45 minuti l'uno, ha sancito la fine dell'intensa tournée estiva dei viola. La squadra di Palladino, dopo essere stata in vantaggio per 0-2 per più di 90 minuti, si è fatta recuperare nel terzo tempo e così la gara è finita con il punteggio di 2-2.

La fiducia di Palladino a Sottil- Con la partita di ieri sono in totale sette (otto se consideriamo la sfida in famiglia contro la Primavera al Viola Park) le apparizioni della Fiorentina di Raffaele Palladino. La prima gara ha visto la Fiorentina vincere contro la Primavera per 5-2, una partita dove Riccardo Sottil è stato uno dei più propositivi. L'esterno viola ha fin da subito catturato l'attenzione di Palladino tanto è che il neo tecnico viola lo ha voluto mettere da subito al centro del progetto. Sottil ha ripagato la fiducia con buone prestazioni e mettendo a segno un altro gol contro la Reggiana, risultando il quarto miglior marcatore della squadra insieme al giovanissimo Tommaso Rubino.



Buoni segnali dall'attacco- La seconda gara si è svolta sempre al Viola Park contro la Reggiana, ex squadra di Alessandro Bianco e del ds Roberto Goretti. In questa apparizione tra le mura di casa, i tifosi viola hanno avuto un primo assaggio di Moise Kean. L'attaccante ex Juve ha segnato il gol del momentaneo 2-0 nel 4-0 rifilato alla Reggiana. Kean è stata una delle note più dolci di questo ritiro: ottime prestazioni e tre gol messi a segno che fanno ben sperare per il futuro, in un reparto dove la Fiorentina negli ultimi anni post Vlahovic ha sempre sofferto. Un altro attaccante che ha fatto bene, ma che è anche al centro di movimenti di mercato, è Christian Kouame. L'ivoriano, grazie alla doppietta contro la Reggiana e alla tripletta contro il Grosseto, è il bomber dell'estate e chissà se alla fine questi numeri non possano convincere Palladino e la società viola a puntare su di lui, almeno come vice di Kean.

Il calo in Inghilterra- Dopodiché, la Fiorentina è partita per una tournée in Inghilterra dove ha sfidato Bolton, Preston e Hull City. Dal punto di vista del risultato e delle prestazioni, c'è stato un calo da parte della squadra di Palladino che ha chiuso senza vittoria ma con 2 pareggi e una sconfitta. Nel pareggio contro il Bolton a segno Josip Brekalo, una delle sorprese di questo ritiro: il croato, complice il mancato utilizzo di Beltran e l'utilizzo di Colpani solo dopo la tournée inglese, è stato il quinto giocatore più utilizzato nelle amichevoli con 452 minuti. Nella prova contro il Preston, persa dalla Fiorentina per 2-1, Rolando Mandragora ha effettuato una prova da leader. Il centrocampista è stato largamente utilizzato da Palladino tanto da essere il secondo con più minuti (461). L'ex Torino, insieme a Kean, è stato il secondo miglior marcatore di quest'estate. E infine la prova contro l'Hull City dove i viola hanno pareggiato 2-2 dopo essere stati sullo 0-2. Una gara dove abbiamo visto una chimica tra Dodo e Kean: nel primo gol l'attaccante ha effettuato l'assist per il terzino e nel secondo il brasiliano ha ricambiato il favore. Dodo è stato sicuramente il giocatore apparso più in forma nelle amichevoli, infatti Palladino lo ha sempre schierato risultando così il giocatore con più minuti giocati (471).

Il ritorno alla vittoria- Ad inizio agosto, i viola hanno fatto ritorno alla base ospitando il Montpellier. La Fiorentina è tornata a vincere 2-1 e ha visto protagonista Jonathan Ikone. Un'estate vissuta sempre con un piede verso l'uscita (tutt'ora è al centro di voci di mercato), ha rifiutato le offerte dall'Arabia perché voleva rimanere ancora in Europa e nelle ultime gare ha provato a convincere Palladino per avere un'altra chance. L'ultima amichevole in Italia coincide anche con l'ultima vittoria estiva, quella contro il Grosseto per 2-7 che ha visto il primo gol in maglia viola di Marin Pongracic. Il difensore, arrivato dal Lecce per sostituire Milenkovic, è stato messo subito al centro della difesa appena arrivato alla corte di Palladino e il croato ha ripagato la fiducia con buone prestazioni. A completare il reparto, da segnalare il capitano Cristiano Biraghi e Michael Kayode. Entrambi si sono dovuti adattare a un nuovo ruolo, i braccetti della difesa a 3. Entrambi hanno fatto bene e sono stati tra i più utilizzati da Palladino con 455 minuti (terzo e quarto per utilizzo).

La Fiorentina ha concluso così la sua tournée con 4 vittorie (Primavera, Reggiana, Montpellier, Grosseto); 3 pareggi (Bolton, Hull City, Friburgo) e una sconfitta (Preston), realizzando 24 gol e subendone 12. Proprio i gol subiti saranno un tema sul quale la squadra dovrà lavorare visto che, soprattutto su palla inattiva, la difesa viola si è fatta spesso cogliere impreparata.