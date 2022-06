GRILLITSCH, E quelle parole d'addio: "Ora una big"

Tra le notizie più lette oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stata quella relativa alle parole del centrocampista dell'Hoffenheim (e obiettivo viola) Florian Grillitsch, che parlando ai media del suo attuale club ha sancito l'addio alla società tedesca. Ecco le frasi più significative: "Il mio prossimo passo? Come giocatore vuoi sempre ottenere il massimo. Il prossimo passo dovrebbe essere quello di passare a un top club. Ora sono ancora più attraente per molti club perché non devono pagare una quota di trasferimento per me. Questo è un fattore, soprattutto per dopo la pandemia. Non voglio dire a me stesso alla fine della mia carriera: 'Perché allora non hai colto l'occasione?'"

Leggi anche: GRILLITSCH, Lascio l'Hoffenheim: ora un top club