GALLI, Ingiusto far giocare i viola 2 anni fuori dal Franchi

Una delle notizie più cliccate dai lettori sulle pagine odierne di FirenzeViola.it riguarda un'intervista a Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, realizzata dal Corriere dello Sport. Di seguito un estratto: "E’ ingiusto costringere la Fiorentina a giocare due anni lontano da Firenze: calcisticamente parlando, è un’abnormità disputare un campionato senza mai avere la possibilità di misurarti nel proprio stadio. Per me entrare al “Franchi”, allora Comunale, voleva dire entrare dentro casa mia, l’avversario era l’ospite e io avevo quella forza interiore che deriva dall’essere in casa mia, protetto e sicuro. Faccio fatica a pensare al dodicesimo uomo, come sono la Curva Fiesole e il pubblico a Firenze, sempre in trasferta e se l’obiettivo è giustamente fare “calcio che conta” per la Fiorentina raggiungere certi risultati diventerà un’impresa".

