FV, Un grave errore nel finale di cui scusarsi

Complice la frenesia del momento e un recupero convulso nel quale la Fiorentina ha trovato il pareggio all’ultimo assalto abbiamo commesso un grave errore, pubblicando il risultato finale della gara prima ancora del fischio finale e di conseguenza senza il gol dell’uno a uno di Milenkovic. Un errore dettato dalla volontà di aggiornarvi in tempo reale ma non per questo giustificabile e del quale ovviamente ci scusiamo con tutti nostri lettori.