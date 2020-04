FV LIVE PER OSMA ONLUS E PONTE A NICCHERI

Una valanga di adesioni per la domenica più importante. Anche Rui Costa e Gabriel Batistuta hanno voluto sostenere la maratona che ci attende oggi, sostenerci in una diretta no stop a partire dalle 10:00 del mattino per raccogliere fondi a favore di Osma Onlus, la fondazione che si occupa delle attività dell'Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, a Bagno a Ripoli. Servono attrezzature e dispositivi di protezione, mascherine, gel, guanti, calzari, tutto ciò che questa emergenza che dura ormai da cinquanta giorni necessita.

Insieme a due simboli della Fiorentina tutta Firenze e non solo ha raccolto l'invito di Firenzeviola a partecipare, chi da lontano ha invitato ad esserci e chi da lontano si collegherà, tutti per dare il via a una gara benefica per raccogliere più fondi possibile. Sulla piattaforma Gofundme.com alla sezione "FV per OSMA Onlus" sarà possibile donare per sostenere i bisogni dell'Ospedale di Ponte a Niccheri. Rui e Bati testimonal d'eccezione, ma anche Cesare Prandelli, Giuseppe Rossi, Alberto Gilardino, Samuel Di Carmine, Gianluca Rocchi ci hanno inviato i loro video per sostenere la maratona.

E nel corso di questa domenica insieme ci sarà comunque modo di parlare di calcio e Fiorentina. Dalle 10:00 in poi sul profilo Instagram di Firenzeviola si alterneranno ex viola, cantanti, volti noti dello spettacolo, opinionisti e giornalisti oltre al dg della Fiorentina Joe Barone. Tutti con l'intento di raccogliere la cifra più alta possibile. Un lungo elenco di personaggi ai quali va già il nostro grazie per aver aderito con la certezza che ci divertiremo insieme facendo qualcosa d'importante.



CLICCA QUI PER ADERIRE ALLA RACCOLTA FONDI