FREY, La benedizione alla Viola e la difesa della storia

Sebastian Frey è venuto a Firenze per presentare la sua autobiografia dal titolo "Istinto puro" dove racconta le tante sfaccettature della sua vita e della sua carriera. Un percorso che ha condiviso questa mattina al Viola Park (dove è stato salutato dal dg Alessandro Ferrari) e nel pomeriggio a Palazzo Vecchio dove la sindaca Sara Funaro ha fatto gli onori di casa e l'amico Gianfranco Monti moderato il tutto, con alcuni ex compagni e non solo. "Prima di tutto metto Giancarlo Antognoni perché per me lui è la storia della Fiorentina, poi Mutu che per me è stato un amico vero.

Io ci sono sempre per lui e viceversa". Oltre ai due ex numeri dieci con lui anche Dario Dainelli, capitano della "sua" Fiorentina come Manuel Pasqual. Presente inoltre Borja Valero e il capitano viola attuale, Cristiano Biraghi, che ha portato il suo saluto per ringraziarlo delle belle parole spese da Frey in mattinata.