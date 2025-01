FOTO, Gli scatti del pareggio tra Fiorentina e Torino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

La Fiorentina non sa più vincere e al Franchi si fa raggiungere dal Torino in 10, pareggiando il match per 1-1. Il gol di Kean, di testa al 39', e la superiorità numerica viola sembravano mettere la partita in discesa per i viola ma nella ripresa i cambi danno ragione al Torino. E' proprio il neo entrato Ginetis al 25' a trovare il gol su un disimpegno sbagliato di Comuzzo e Adli con Ranieri in ritardo. questi gli scatti del match: