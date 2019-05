FLASH MOB, CENTINAIA DI TIFOSI PRESENTI: “DV VATTENE”

16.12 - Finito qui il flash mob. Dieci minuti la durata: breve ma estremamente intenso. Il messaggio è difficilmente fraintendibile e, per fortuna aggiungiamo noi, tutto si è svolto nella massima sicurezza. Almeno 500 i tifosi presenti.

16.10 - Nel classico stile fiorentino, non mancano cartelloni e striscioni. "Meglio scalzi che con le Hogan", il chiaro riferimento del cuore pulsante viola alla famiglia Della Valle, mentre c'è anche chi auspica l'intervento dello sceicco: "Al-Khelaifi, perché la Roma? Vieni alla Fiorentina". O ancora: "Vaia vaia Diego... sei esoso e permaloso (oltre che assente)". I cori, intanto, proseguono.

16.06 - Sempre davanti al negozio dell'azienda di proprietà dei DV, la curva viola comincia ad intonare cori. "Della Valle vattene" e "Noi siamo la Fiorentina", i più gettonati fino a questo momento. Presenti nel cordone anche dei bambini, che si sono uniti alla protesta in compagnia dei genitori. Tutto si svolge fin qui pacificamente.

16.01 - Inizia il flash mob. Un lungo cordone umano, con tanto di megafono al comando. Ovviamente non mancano i cori all'indirizzo dei Della Valle, come testimoniato dai video in basso, realizzati dai nostri inviati.

15.58 - Si conosce anche il contenuto del flash mob: tante magliette in cui ci sono le facce dei DV, con su scritto "AnDateVene!", che indosseranno i partecipanti alla contestazioni. I quali poi hanno anche in mano ognuno un cartello che recita: "Della Valle vattene".

15.52 - In attesa che arrivino il grosso dei tifosi, c'è chi si lancia in cori solitari. "Noi siamo la Fiorentina", è il messaggio chiaro e conciso che arriva davanti allo store Tod's.

Appuntamento alle ore 16, in via de' Tornabuoni in centro a Firenze, nei pressi dello store Tod's. Un messaggio chiaro e diretto, quello che vorrà far passare la Curva Fiesole, la quale ha chiamato a raccolta a tutti i tifosi interessati per un flash mob di protesta, una dimostrazione pacifica ma che intende veicolare un messaggio di contestazione nei confronti della proprietà guidata dai fratelli Della Valle. Segui le evoluzioni in diretta qui con noi, sulle pagine di FirenzeViola.it.