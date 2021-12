FIORENTINA, Si guarda al futuro: cos'è StatsBomb

La Fiorentina guarda al futuro. La società viola ha annunciato oggi di aver siglato una partnership con StatsBomb, il provider di dati calcistici leader del settore che supporta i dipartimenti di scouting di alcuni dei migliori club al mondo con dati e analytics all'avanguardia. FirenzeViola.it ha contatto lo Chief Commercial Officer di questa società che ha spiegato come funziona e tutto ciò che fanno per alcune società: "Abbiamo 14 su 20 della Premier League come clienti, 17 in MLS, i mercati dove hanno puntato sui dati prima di tutti. L'Italia è in netto recupero ed è avanti ora rispetto a Bundes e Liga. Gran parte delle squadre di proprietà americana adesso stanno utilizzando Statsbomb e mi piacerebbe vedere adesso anche le proprietà italiane" ha detto ai microfoni di FV Shergul Arshad. CLICCA QUI per saperne di più e leggere l'intervista completa.