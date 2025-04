Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park

vedi letture

La Fiorentina prosegue il suo programma di avvicinamento alla partita contro il Milan in programma sabato sera a San Siro. La squadra di Raffaele Palladino dopo la giornata di riposo concessa ieri si ritroverà oggi al Viola Park per la seduta odierna fissata per il pomeriggio: tutti presenti tranne Colpani, mentre per quanto riguarda Gosens si attendono aggiornamenti. All'allenamento assisterà anche il presidente gigliato Rocco Commisso, a Firenze da domenica mattina.