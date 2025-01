FIORENTINA, Ecco il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Dopo il lunedì di riposo, la Fiorentina torna in campo per preparare la sfida di domenica prossima al Genoa: sarà un martedì pomeriggio di lavoro al Viola Park, con Palladino e i suoi che si ritroveranno. Nel mirino la prossima gara di campionato, in vista della quale il tecnico viola proverà a recuperare Danilo Cataldi. Per tutti gli aggiornamenti sul centrocampista romano e le altre novità di giornata, segui FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!