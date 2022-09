FIORENTINA, Buio pesto a Istanbul: ko per 3-0

Disastro Fiorentina che a Istanbul perde 3-0, in dieci dal 75' per l'espusione di Ikoné per doppio giallo. Dopo un sonnolento 0-0 del primo tempo, nella ripresa la Fiorentina prova ad alzare il ritmo ma se davanti non sfonda nonostante l'inserimento di Jovic per Cabral, dietro i soliti errori difensivi penalizzano la Viola che va in doppio svantaggio per poi subire anche il 3-o nel finale. Protagonista in negativo Gollini sempre con la complicità di un difensore. Al 57' è Igor a metterlo in difficoltà e a farlo riparare in corner ma è proprio sullo sviluppo che Gurler spara in rete un pallone che passa tra le gambe del portiere stesso.

Al 71' Venuti passa ancora un pallone scomodo a Gollini che, fuori area, si mette a fare un doppio palleggio che risulterà fatale visto che l'insaziabile Gurler gli ruba palla e la infila nella porta sguarnita. E' buio pesto per i Viola che qualche minuto dopo perdono anche Ikoné. A nulla servono due tiri nel finale, di Venuti a Jovic, ed anzi allo scadere arriva il terzo gol dei turchi, ad opera di Traore ancora su una leggerezza difensiva. Con la vittoria i turchi guidano la classifica del girone con 6 punti, seguiti dagli Hearts che, con la vittoria a Riga per 2-0 nonostante tutto un tempo in 10, ha conquistato i primi suoi tre punti. Ad un punto Fiorentina e RFS Riga.