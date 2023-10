FIO-EMP, L'arbitro Dionisi tra alti e bassi con i viola

Fonte: A cura di Samuele Fontanelli

Sarà Federico Dionisi della sezione dell'Aquila a dirigere il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli di lunedì 23 ottobre. In Serie A dal 2019, quando ha diretto la partita tra Sassuolo e Sampdoria, Dionisi è diventato il primo direttore di gara aquilano ad arbitrare una gara del nostro massimo campionato. In carriera fino ad adesso ha totalizzato 24 arbitraggi in Serie A, di cui 4 con la Fiorentina presente in campo.

Il suo bilancio con il club viola è di una vittoria, due pareggi e una sconfitta per la Fiorentina in appunto quattro match. L'unica vittoria del club di Rocco Commisso con Dionisi arbitro risale al 30 novembre del 2021, quando la formazione di Vincenzo Italiano riuscì a battere in casa la Sampdoria per 3-1 con i goal di Sottil, Vlahovic e Callejon. E' invece più vicino nel tempo il precedente con il direttore di gara aquilano che vede la Fiorentina sconfitta. Si tratta infatti del match del gennaio scorso in cui la Fiorentina caddè al Franchi contro il Torino di Ivan Juric per 1-0 con rete di Aleksey Miranchuk.

Rispetto ai due pareggi, uno risale a soli sei mesi fa, quando la Fiorentina pareggiò 1-1 contro lo Spezia a Campo di Marte con goal per i liguri curiosamente dell'attuale attaccante viola Mbala Nzola. L'altro invece riguarda il derby dell'appennino finito 3-3 tra Bologna e Fiorentina che si giocò al Renato Dall'Ara nel maggio del 2021. Quella fu la prima partita dei viola arbitrata da Dionisi, l'unica lontano dal Franchi e l'unica prima dell'arrivo di Vincenzo Italiano. In quell'occasione da segnalare la tripletta per il Bologna di Rodrigo Palacio e il goal su rigore della formazione all'ora allenata da Giuseppe Iachini, visto che quello è stato l'unico penalty assegnato da Dionisi con la squadra viola in campo.