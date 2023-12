FERENCVAROS-FIORENTINA 1-1, RIVIVI IL LIVE FV

90' +3 - FINE DELLA PARTITA!!! A ZACHARIASSEN RISPONDE RANIERI E L'1-1 PREMIA LA FIORENTINA MENTRE FERENCVAROS VA AI PLAYOFF! L'unico neo della serata resta l'infortunio di Nico. Grazie per essere stati con noi e, in Conference, ci vediamo a marzo!

90' - TRE MINUTI DI RECUPERO! Le due squadre dopo essersi affrontate a viso aperto ora sembrano accontentarsi del pari, con la Fiorentina che tiene palla e il Ferencvaros che non pressa per non rischiare

89' - Ritmo più basso ma la Fiorentina dopo l'ingreso di Nzola è più pericolosa.

83' - Nzola fa a sportellate ma al momento del tiro davanti al portiere Cissé lo anticipa e i due si scontrano: per l'arbitro nulla di irregolare però.

80' - Stankovic fa due cambi, toglie Katona ed Esiti e inserisce Besic e Ben Romdhane. Dopo lo spavento forse il serbo copre la squadra a centrocampo

78' - Nzola riceve palla e prova a scaricare in rete ma il tiro gli riesce davvero male. Che occasione persa!

73' - GOOOOOL GOOOOL GOOOOOOOL DI RANIERI!!! Stavolta dall'angolo batte Maxime Lopez, Milenkovic prova di testa poi con un po' di fortuna la palla arriva a Ranieri che scarica la palla in rete per il pari viola che significa primo posto nel girone. Per Ranieri è il terzo gol in Conference dopo la doppietta col Genk.

73' - Ora la Fiorentina attacca a testa bassa: un tiro di Kouame per Beltran viene deviato in angolo

70' -Battaglia Nzola che guadagna un angolo. Sul tiro di Parisi però il Ferenc libera.

66' - Proprio Nzola cerca di lanciare Beltran chiuso però bene da un avversario. Poi Lopez fa fallo fermando così il gioco

65' - Altro cambio per Stankovic: entra Botka per Civic, stanchissimo.

64' - PARATA DI CHRISTENSEN su Katona che aveva ricevuto sulla fascia dove Kayode soffre.

63' - DUE CAMBI PER ITALIANO: fuori Brekalo (deludente) e Mandragora, dentro Kouame e Nzola per una Fiorentina più spregiudicata. D'altronde la squadra viola vuole evitare i playoff

59' - Giallo a Cissè per una gomitata su Beltran che guadagna così una punizione.

58' - Primo cambio di Stankovic: fuori Varga, dentro Lisztes.

57' - A Genk arriva il secondo gol dei belgi sul Cukaricki, di Paintsil che realizza il 2-0

55' - OCCASIONE VIOLA! Angolo della Fiorentina con Milenkovic che di testa svetta su tutti e sfiora il gol del pareggio!

52' - Momento di difficoltà della Fiorentina con il Ferencvaros che prova ad affondare i colpi

48' - GOL DEL FERNCVAROS! Pallone di Abu Fani in mezzo per Zachariassen, con sponda involontaria di stinco di Milenkovic, che trafigge Christensen. Con questo gol la Fiorentina dovrebbe affrontare i playoff

47' - Fallo di Ikoné che spezza così l'azione del Ferenc ma sulla punizione arriva subito in porta, la difesa viola sbroglia

46' - RIPRESA AL VIA! Nessun altro cambio per ora (dopo quello forzato di Nico)

45+ 2 - FINE DEL PRIMO TEMPO! Qualche buona occasione per parte, con la Fiorentina al tiro con Mandragora, Brekalo e Barak nei primi minuti mentre dopo la mezzora Christensen salva due volte nella stessa azione su Katona e Civic, poi Varga manda di poco fuori. Con il parziale che resta fissato sullo 0-0. La notizia peggiore è l'infortunio di Nico. E' finita anche a Genk: belgi avanti per 1-0 ma in inferiorità numerica. Con questi risultati passerebbero Fiorentina da prima e Ferenc da seconda ai playoff.

45' - CONCESSI DUE MINUTI DI RECUPERO. Strano, visto l'infortunio a Nico.

45' - Attacca il Ferenc, c'è un lancio per Varga ma mentre Milenkovic lo controlla, Ranieri manda in fallo laterale. Sulla rimessa però l'azione porta ad un tiro in porta di testa di Marquinhos che Christensen para però agevolmente.

40' - Intanto sull'altro campo il Genk, nonostante il vantaggio, ora è in 10 per l'espulsione di Galarza al 35'.

39' - Fallo di Civic che abbraccia Beltran, l'arbitro fischia ma non ammonisce

35' - Momento difficile per la Fiorentina con il pubblico che trascina il pubblico, per fortuna Varga non centra la porta e la squadra viola rifiata

34' - DOPPIA OCCASIONE FERENC E DUE SUPER PARATE DI CHRISTENSEN!! Prima con Katona poi con Civic, con il danese che salva due volte, la seconda in angolo. I compagni vanno ad abbracciarlo perché ha salvato due volte la porta con due grandi interventi

33' - Palla lanciata in avanti per Beltran anticipato però dal portiere.

32' - Punizione di Lopez, sponda di Beltran per Brekalo che però spara alto.

31' - GIALLO PER PROTESTE PER MILENKOVIC. Che se la prende con l'arbitro per le decisioni

29' - Cissè si libera di Brekalo e parte in contropiede con Ikoné che fa un fallo tattico per fermarlo.

27' - Fallo di Milenkovic su Varga, anche se è stato l'attaccante a mettersi tra il piede e la palla sbucandogli da dietro. L'arbitro dà però punizione.

21' - Intanto nell'altra gara del girone il Genk è avanti con Heynen

21' - Secondo angolo dei viola, ma il tiro di mandragora dal corner non viene sfruttato dai compagni.

19' - CAMBIO VIOLA: Nico come detto esce in barella, Italiano fa entrare Ikoné

17' - INFORTUNIO PER NICO CHE CHIEDE IL CAMBIO!! L'argentino si sente tirare dietro, si butta a terra in lacrime e si fa soccorrere per un problema alla coscia destra, subito sotto il gluteo. Deve uscire in barella, non promette nulla di buono.

11' - DOPPIA OCCASIONE! Su un cross dal fondo di Kayode per Brekalo centrale, ma sul croato il Ferenc si salva in angolo. Sullo sviluppo sponda di Nico per Barak che manda di poco fuori. Ora il gioco è in mano alla Fiorentina!

10' - PRIMO GIALLO! Mandragora in ritardo su katona, l'arbitro lo ammonisce.

8' - PRIMO SQUILLO VIOLA! Cissé sbaglia e permette alla Fiorentina di tentare il tiro insistendo davanti all'area: risposta del portiere sul tiro di Mandragora

7' - La Fiorentina cerca il fraseggio, senza fretta, con Mandragora che rallenta il gioco con passaggi indietro, poi palla a Nico per l'inserimento centrale ma l'argentino viene atterrato.

3' - Ferencvaros parte subito forte .

1' - PARTITI! Al via le ostilità in campo tra Ferencvaros e Fiorentina.

Alle 18.45 fischio d'inizio per Ferencvaros-Fiorentina, valida per l'ultima giornata della fase a girone di Conference che stabilirà se i viola, ora primi a 11 contro i 9 degli unghersi e i 6 del Genk che affronta il fanalino di coda Cukaricki, manterranno la testa del gruppo F. Intanto ecco le formazioni con Italiano che lancia Gonzalez (che festeggia così le 100 presenze in maglia viola) e Beltran dal 1', Barak e Brekalo a completare la linea della trequarti. Duncan non va neanche in panchina per un attacco di febbre mentre Biraghi (squalificato), Arthur, Bonaventura e Sottil invece sono rimasti direttamente a Firenze. Seguite la gara con la nostra cronaca testuale a cura di Luciana magistrato. Aggiornamenti a cura di Alessandro Di Nardo.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; M. Lopez, Mandragora; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran. A disp. Terracciano, Vannucchi, Ikoné, Nzola, Infantino, Mina, Quarta, Comuzzo, Pirozzi, Amatucci, Kouame. All. Italiano

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Aneba, Cissé, Civic; Abu Fani, Esiti; Katona, Zachariassen, Marquinhos; B. Varga. A disp. A. Varga, Radnoti, Besic, Ben Romdhane, Owusu, Siger, Botka, Paszka, Pesic, Lisztes. All. Stankovic