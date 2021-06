FANTINI A FV, Addio Gattuso mi ha davvero stupito

Enrico Fantini, ex attaccante della Fiorentina, è stato contattato, in esclusiva, da FirenzeViola.it nella giornata di ieri per parlare anche della separazione con Gattuso. Queste le sue dichiarazioni a proposito: "L'addio di Gattuso mi ha davvero stupito, era chiaro che ci fossero delle divergenze e sentendo anche le voci che sono uscite penso che la separazione, seppur dolorosa, sia stata la soluzione migliore per le due parti. Mi dispiace perché Gattuso per me è un signor allenatore".

LEGGI QUI: FANTINI A FV: "CHE EMOZIONE QUEL GOL AL PERUGIA. PANCHINA VIOLA? PREFERIREI FONSECA"