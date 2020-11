FABIANO A FV, Darei una seconda chance a Pedro

Intervistato ieri da FirenzeViola.it, l'ex difensore brasiliano Fabiano, che in Italia ha vestito le maglie di Perugia e Genoa tra le altre, si è espresso su una possibile seconda chance che la Fiorentina potrebbe dare al suo connazionale Pedro, dopo l'exploit col Flamengo: "La seconda occasione potrebbe funzionare perché ora in Brasile è maturato e gioca in Nazionale. Ha dunque preso esperienza e quella sicurezza nei suoi mezzi che porterebbe a Firenze".