EMP-FIO, Squadra e Palladino riuniti in mezzo al campo

La Fiorentina non è riuscita a vincere contro un modesto Empoli. Secondo quanto appreso dai nostri inviati, al triplice fischio dell'arbitro, la squadra viola, Palladino e lo staff si sono riuniti in cerchio in mezzo al campo. Nonostante il risultato sperato non sia stato raggiunto, l'immagine che esce da Empoli è comunque quella di un gruppo unito e pronto per affrontare le prossime sfide.