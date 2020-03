DIFFIDATI, Restano cinque viola. In casa Brescia...

La sfida di ieri a Udine non ha certificato soltanto il raggiungimento della quota 30 punti in classifica per la Fiorentina ma ha garantito a Iachini - in caso di prosecuzione regolare del campionato - di poter contare per la sfida di domenica alle ore 15 contro il Brescia su tutti i cinque diffidati che nel match della Dacia Arena erano a rischio squalifica, ovvero Pezzella, Lirola, Duncan, Vlahovic e Chiesa. Nessuno dei giocatori citati è stato ammonito pertanto saranno tutti a disposizione per la gara del Franchi contro le Rondinelle. La squadra di Lopez sarà in campo questa sera contro il Sassuolo ma tra i biancazzurri non ci sono diffidati a rischio squalifica per gara di Firenze: coi viola, al massimo, tornerà dalla squalifica il difensore Mateju.