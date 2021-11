DIFFIDATI, Occhio al giallo per due: Samp a rischio

Sono due i diffidati in casa Fiorentina che rischiano, oggi pomeriggio, di dover saltare il prossimo impegno dei viola, ovvero quello di martedì alle 18:30 al Franchi contro la Sampdoria. Si tratta di Alvaro Odriozola e di Jack Bonaventura. Il terzino ex Real - in base alle ultime novità di formazione - dovrebbe partire dalla panchina per lasciar spazio a Venuti, mentre l'ex Milan - nonostante la prova incolore di sabato contro la sua ex squadra - dovrebbe essere ancora una volta titolare nel 4-3-3 dei viola. Nessun diffidato, invece, in casa Samp, che gioca oggi alle 15 contro il Verona.