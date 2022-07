DI GENNARO A FV, Jovic arrivato per fare il titolare

Intervistato ieri da FirenzeViola.it (qui l'integrale), l'ex centrocampista gigliato Antonio Di Gennaro ha detto la sua anche sulla presenza di Luka Jovic nella rosa della Fiorentina: "Con Jovic l'attacco acquista un elemento forte. Per me parte per fare il titolare, poi vedremo come lavorerà con Italiano. Ma vedo Jovic in vantaggio su Cabral. Al Real era chiuso da giocatori fortissimi, ma all'Eintracht ha fatto bene".