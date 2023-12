DE SANCTIS, Dia? Un errore non averlo venduto

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha speso qualche parola sulla mancata cessione dell'attaccante, Boulaye Dia, durante l'ultima sessione di mercato. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Se la mancata cessione di Dia in estate è l'errore più grande che abbiamo fatto? Ora pare di sì. Poi all’ultimo giorno di mercato, quando pur volendo non avremmo potuto far nulla per sostituirlo, spunta un’offerta irricevibile ed offensiva dall’Inghilterra per averlo in prestito". Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it.

