DAL VIOLA PARK, Parisi si allena in gruppo. C’è Igor

La seduta mattutina della Fiorentina al Viola Park è in corso e arrivano anche le prime buone notizie per il tecnico Vincenzo Italiano. Il nuovo acquisto Fabiano Parisi, arrivato pochi giorni fa dall’Empoli, dopo aver svolto un allenamento in palestra nella giornata di ieri, in questo momento si sta allenando a pieno regime con il resto dei compagni. Presente alla seduta anche Igor, prossimo ormai all’addio ai colori viola con destinazione Brighton.