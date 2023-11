CONFERENCE, Ecco cosa serve per passare il turno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Alla vigilia del match di Conference League tra Fiorentina e Genk andiamo ad analizzare quali potrebbero essere le combinazioni che permetterebbero, già domani stasera, di raggiungere la qualificazione alla fase ad eliminazione della competizione.

In caso di vittoria contro i belgi, i ragazzi di Vincenzo Italiano non solo raggiungerebbero aritmeticamente la qualificazione, ma potrebbero guardare con interesse anche alla sfida di Leskovac, perché in caso di vittoria del Cukaricki col Ferencvaros i Viola sarebbero già sicuri del primo posto, così come in caso di un pareggio tra le due. Se invece i magiari dovessero vincere in casa dei serbi, si deciderà tutto nell'ultima giornata a Budapest, con la Fiorentina che avrebbe a disposizione due risultati su tre.

In caso di pareggio, Biraghi e compagni potrebbero arrivare all'appuntamento di Budapest a pari punti con il Ferencvaros (in caso di contemporanea vittoria), ma potrebbe comunque contare su due risultati su tre (a meno che gli ungheresi non dovessero vincere a leskovac domani con almeno 5 gol di scarto visto che conteranno prima i gol negli scontri diretti e poi la differenza reti generale).

Da sottolineare, inoltre, come vi sia la possibilità - se la Fiorentina pareggiasse entrambe le gare e Ferencvaros e Genk battessero il Cukaricki - di arrivare con una classifica avulsa che coinvolgerebbe tutte e tre le squadre. A quel punto conterebbe la differenza reti, che al momento vede i Viola a +7, mentre le sue rivali a +2.

Questa la classifica attuale:

Fiorentina 8 (DR +7)

Ferencvaros 6 (DR +2)

Genk 6 (DR +2)

Cukaricki 0 (DR -11)