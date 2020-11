La nostra redazione ha contattato, in esclusiva, per affrontare temi d'attualità Paolo Condò, giornalista che, dal 2015, lavora per Sky: "Mi convince la difesa a 4? Sì perché io ho abbastanza fiducia in Biraghi. Per me potrà dare il suo contributo. Mi piacerebbe inoltre vedere impiegato a destra un po' di più anche Venuti che ho sempre apprezzato".