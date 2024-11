COMO-FIORENTINA 0-2, Rivivi il live di FV

FirenzeViola.it

Settima vittoria consecutiva della Fiorentina. Rivivi qui il live di Firenzeviola!

95' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA VINCE A COMO 0-2!

91' - Rosso per Dossena. Como in dieci uomini per questo finale. Brutto gesto, colpisce con una manata in faccia Adli.

90' - Cinque minuti di recupero.

88' - Belotti prova a cercare la via della rete da dentro l'area ma il suo tiro finisce a lato della porta difesa da De Gea.

87' - Altro cambio nel Como. Fuori Da Cunha, dentro Braunoder.

86' - Occasione per il tris sui piedi di Ikone. Servito molto bene da Kayode, l'esterno viola si trova uno contro uno con Audero ma lo centra in pieno.

85' - Ribaltone viola con Sottil che riparte da solo, ma il suo tiro è presa facile per Audero.

84' - Ci prova Verdi dalla distanza! Respinge facile De Gea.

83' - Ancora Kean! Sul cross di Gosens, l'attaccante viola prova a toccarla di tacco. Tiro bloccato.

81' - Doppio cambio in casa Fiorentina. Fuori Dodo, e Ranieri. Dentro Pongracic e Kayode.

80' - Occasione Como! Cross di Belotti molto insidioso, non la tocca nessuno e palla che finisce sul fondo.

79' - Cambi in casa Como. Fuori Fadera, Barba e Engelhardt. Dentro Belotti, Verdi e Felipe Jack.

78' - Fallo ingenuo di Gosens che stende Cutrone e regala una punizione al Como.

74' - Cutrone! Ci prova di testa, bello l'impatto ma l'attaccante del Como non trova la porta. Palla alta sopra la traversa.

71' - Ikone! Ci prova l'esterno viola, ma il suo destro finisce alto da buonissima posizione.

68' - GOOOL! GOOOL! RADDOPPIO VIOLA! SEGNA ANCORA MOISE KEAN! Nono gol in campionato per l'attaccante viola. Bravo Sottil ad aspettare nel cross. Lo trova, lo serve e Kean di prima non sbaglia. Fortunato perché il suo sinistro è deviato ma l'importante è che la Fiorentina abbia raddoppiato.

67' - La Fiorentina si mette a 3 dietro. Quindi adesso è un 3-4-2-1.

66' - Doppio cambio in casa Fiorentina. Fuori Beltran e Colpani, dentro Ikone e Martinez Quarta.

64' - Errore di Dodo che eccede con un colpo di tacco sulla linea di fondo. Fadera prova a mettere dentro per Cutrone ma è bravo Ranieri a chiudere.

63' - Angolo Fiorentina. Audero esce a vuoto e Kean per poco non riesce a deviare in porta di testa.

60' - Clamoroso De Gea! Miracoloso in due occasioni, prima su Goldaniga e poi su Barba che sugli sviluppi di un calcio da fermo provano a segnare da dentro l'area. Alla fine oltre alla parata De Gea si prende anche il fallo visto che subisce un colpo da Goldaniga.

57' - Giallo per Beltran dopo un fallo a metà campo su Engelhardt.

55' - Primo cambio in casa viola. Fuori Cataldi, dentro Sottil.

54' - Ancora cross di Moreno al centro per Cutrone che non riesce a deviare verso la porta. Il Como che sta spingendo in questo avvio di ripresa.

50' - Ci prova il Como! Cross di Alberto Moreno per Iovine che è sfortunato nel calciarsi il pallone sul braccio.

49' - Ottimo intervento di Dossena che si mette davanti a Kean proteggendo la porta sugli sviluppi del calcio di punizione battuto velocemente dai viola.

46' - Si riparte, via al secondo tempo. Con un cambio nel Como. Fuori Sala e dentro Iovine

--- INTERVALLO ---

45'+2' - FINE PRIMO TEMPO! Si va negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.

45'+1' - Occasione Como! Invenzione di Nico Paz per Cutrone. Al volo l'attaccante del Como non trova lo specchio.

45' - Due minuti di recupero.

42' - Gosens va al cross, palla che rimane in area ma alla fine Da Cunha e Engelhardt riescono a mettere fuori.

39' - Doppia occasione sui piedi di Kean! Gran palla di Adli per Dodo che arriva sul fondo e la mette in mezzo per Kean. L'attaccante viola ci prova una prima volta, bloccato. Poi una seconda ma non trova lo specchio.

34' - Gestisce male la ripartenza la Fiorentina con Dodo che non riesce a servire uno tra Colpani e Beltran.

33' - Ancora Como. Nico Paz va via con una giocata, serve Fadera che va al tiro. Bloccato.

31' - Ci prova ancora il Como. Cross di Nico Paz, colpo di testa di Barba che finisce fuori.

30' - Occasione Fiorentina. Adli lancia Dodo che si inserisce e mette al centro di prima, brava la difesa lariana a respingere.

29' - Giallo per Nico Paz che entra in ritardo su Gosens sulla corsia di sinistra.

27' - Occasione per Kean. Lancio di Adli che supera la difesa del Como, non ci arriva per un soffio Kean che sarebbe stato davanti ad Audero.

21' - Gioco fermo per un contrasto tra Fadera e Kean, entrambi rimasti a terra dopo lo scontro.

19' - GOOOL! GOOOL! FIORENTINA AVANTI! SEGNA ADLI! Botta terrificante da fuori area del centrocampista francese su una palla che arrivava rimbalzando dopo la sponda di Beltran. Non perfetto Audero perché il tiro era centrale ma molto forte. Secondo gol in campionato di Adli e Fiorentina in vantaggio.

18' - Gestisce male la palla la Fiorentina in difesa durante la rotazione. Sbaglia il passaggio De Gea che regala un'occasione a Fadera. Non la sfrutta il Como.

17' - Prima occasione anche per il Como. Incursione centrale di Fadera che poi allarga per Cutrone che di prima tira centrale. Facile per De Gea.

12' - Allarme rientrato, Adli torna adesso in campo dopo le cure.

11' - Adli ko, fallo di Nico Paz. Paura in casa Fiorentina perché il francese ha subito richiamato lo staff medico viola.

9' - Che cross di Gosens dalla sinistra, non ci arriva Beltran. L'attaccante viola in scivolata manca la sfera per questione di centimetri.

7' - Bove prova a sfondare al limite dell'area su una palla appoggiata da Kean ma è bravissimo a fermarlo Dossena.

5' - La Fiorentina in possesso, il Como attende. Ritmi bassi.

1' - Gara iniziata al Sinigaglia. Il primo pallone lo gioca la Fiorentina, oggi in maglia rossa.

14:55 - Ecco le squadre che scendono in campo, fra poco si comincia.

14:50 - Finalmente si torna in campo. Torna la Serie A, e torna la Fiorentina che oggi scende in campo contro il Como al Sinigaglia. Manca meno di dieci minuti al calcio d'inizio della gara, incontro valido per la tredicesima giornata di campionato. Segui la diretta testuale su FirenzeViola.it, di seguito le formazioni ufficiali del match:

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Barba, Moreno; Da Cunha, Engelhardt; Fadera, Paz, Sala; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.