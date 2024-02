COMMISSO, Fiducia al proprio management: fare "squadra"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L’intervento odierno di Rocco Commisso dall’America è servito, oltre che per fare una strenua difesa dell’operato di Italiano al netto di alcuni risultati poco graditi, anche per ribadire indirettamente la totale fiducia che il numero uno viola continua a nutrire nei riguardi del proprio management. Il patron viola ha dato infatti la sensazione che mai come stavolta abbia voluto far “squadra”. CLICCA QUI per leggere la notizia completa di FV.