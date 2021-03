COME UN ANNO FA (O QUASI)

Giuseppe Iachini e la Fiorentina, due strade che sembravano essersi divise per sempre, ma che il destino ha voluto far incontrare ancora. Il compito del tecnico marchigiano è lo stesso che gli era stato affidato lo scorso anno ovvero portare la squadra alla salvezza il prima possibile. I viola infatti, nonostante le premesse e gli investimenti del presidente Commisso, stanno vivendo un'annata anonima con lo spettro della retrocessione che continua ad aleggiare a periodi alterni in base al risultato del fine settimana che condiziona un po' troppo gli umori ed i giudizi che vengono espressi.

La domanda che tutti si stanno ponendo è se, con il nuovo cambio di allenatore, la Fiorentina riuscirà a guadagnarsi la permanenza in Serie A. La risposta è da ricercare come sempre nei numeri che non sono eccelsi, ma comunque a favore di Iachini. Se sarà in grado di ripetere quanto fatto nelle ultime 10 sfide della scorsa stagione, con ogni probabilità, la barca verrà portata in porto. Dopo un periodo al di sotto della aspettative, l'ex allenatore del Palermo totalizzò 18 punti su 30 disponibili per una media di 1,8 a partita che proietterebbero i viola a 47 punti. Il discorso da fare è sicuramente più ampio perché ai tempi c'erano solo Inter e Roma di big da affrontare con la Fiorentina che si attestava al 14° posto a quota 31 punti con 6 lunghezze di margine sul Lecce terzultimo, mentre adesso il cammino è più impervio con Atalanta, Juventus, Lazio e Napoli nel destino gigliato. Oggi Il distacco sul Cagliari 18° è leggermente più consistente (7 punti), ma il bottino raccolto più misero (29 punti), mentre la posizione è rimasta la stessa. La speranza è che l'epilogo sul campo sia lo stesso, ma con una netta e sostanziale differenza che sta nella conclusione del rapporto con Iachini e l'inizio di una nuova Fiorentina, con prospettive ed obiettivi differenti.