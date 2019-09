CENTRO SPORTIVO A BAGNO A RIPOLI: IL SINDACO APRE MA...

Lo sviluppo delle infrastrutture sono la priorità di casa Fiorentina, Rocco Commisso lo ha affermato fin da subito. Centro sportivo e nuovo stadio sono i principali protagonisti dei pensieri del presidente gigliato e dei suoi uomini che, soprattutto nella figura di Joe Barone, si stanno muovendo e non poco su questo fronte. Ma se per quanto riguarda lo stadio ancora la decisione definitiva sembra non essere chiara, con 3 ipotesi sul tavolo, sul centro sportivo c'è invece una candidatura che sta prendendo sempre più quota, come riportato da La Nazione stamani (leggi qui): la costruzione di un nuovo impianto a Bagno a Ripoli, nella zona di via della Villa Cedri (QUI le foto esclusive).

In questo senso, se da una parte la Fiorentina fa trapelare il messaggio che quella del quotidiano è una ricostruzione fantasiosa (QUI le parole di Barone), la posizione del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, contattato da FirenzeViola.it, apre alla soluzione cercando di mantenere però una certa prudenza: "Saremmo onorati di accogliere un progetto di pregio su un territorio di pregio se la cosa si concretizzerà. Siamo abituati a non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ma di sicuro sarebbe una grande opportunità per il nostro comune e ci faremo trovare pronti”.

Un'apertura prudente, dunque, quella che trapela dall'amministrazione di un Comune che potrebbe accogliere il nuovo centro sportivo della Fiorentina.