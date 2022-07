CECCONI A FV, Su Zurko ho dei dubbi. E Bajrami...

Luca Cecconi, ex attaccante della Fiorentina e in passato allenatore della primavera ad Empoli, ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it facendo focus sui nomi avvicinati alle due società toscane. Di seguito le sue parole:



Secondo lei Zurkowski può far bene a Firenze in questa stagione?

"Italiano gioca con un 4-3-3 dove le mezzali hanno un grande impegno fisico oltre che tecnico. Sul piano fisico è sicuramente molto adatto avendo una grande corsa, mentre su quello tecnico ho dei dubbi, nel gioco della viola gli spazi diventano più stretti del normale e servono caratteristiche tecniche importanti, lui è più un giocatore da campo aperto".

Che valutazione ha lei di Bajrami?

"A me piace tanto, è un trequartista moderno con qualità tecniche e realizzative importanti, sa andare a concludere anche con una azione personale. Non so bene come collocarlo nel 4-3-3, visto i precedenti di italiano potrebbe giocare alla Saponara, cioè come esterno sinistro che viene verso il centro del campo, per me può farlo ma è più un trequartista puro. Lo vedo maturo per fare un salto di qualità, è nel giro della nazionale. Bajrami ha bisogno di sentire la fiducia addosso, lo prenderei se la società ci vuole veramente puntare, ha bisogno di essere coinvolto a pieno".



Secondo lei Viti è pronto per una squadra come la Fiorentina o ha bisogno di farsi ancora le ossa?

"È molto bravo, trovo un po' forzato pensare se sia pronto o no. se Viti ha giocato in serie A con merito e all'altezza dei compiti, per me è già adatto. Dipende sempre dalle casistiche, ogni giocatore è diverso ed ha i suoi tempi".