CATALDI DECISIVO, IL SOLITO DODÒ. DE GEA, RANIERI E ADLI OK, SOTTIL SI CONFERMA, BELTRAN C'È

DE GEA - Respinge da due passi la deviazione di Piccoli che però pare partire in posizione di off-side. E’ l’unico intervento della sua partita ma tutt’altro che semplice, 6,5

DODÒ - Comincia con uno spunto apprezzabile dentro l’area di rigore con diagonale largo non di molto. Finisce tra gli ammoniti in apertura di secondo tempo, frazione nella quale è più che presente nella sua area di rigore. Moto perpetuo, 7

COMUZZO - Rimedia il giallo alla mezz’ora del primo tempo dopo un intervento sotto la Maratona. Buona la chiusura su Makoumbou intorno al ventesimo della ripresa e tante altre fino al novantesimo, 6,5

RANIERI - Determinante la sua deviazione sul tiro di Makoumbou anche se l’azione era probabilmente irregolare. Bene anche quando alza il raggio d’azione. Prova di personalità, 7

GOSENS - Attento alla fase difensiva si vede poco a ridosso dell’area di rigore avversaria. Nel secondo tempo viene ammonito dopo aver steso il neo entrato Luvumbu. Chiude la sfida avanzando di parecchi metri ma confermando qualche segno di stanchezza, 6

ADLI - Direttamente dalla bandierina, dopo pochi minuti, obbliga il portiere cagliaritano al primo intervento. Sempre da posizione defilata ci riprova su punizione mandando alto sopra la traversa. Dopo la sua uscita è tutto più difficile. Qualità indispensabile, 6,5

Dal 21’st RICHARDSON - Alza il tasso agonistico in mezzo al campo e la linea mediana tiene, 6

CATALDI - Conclusione precisa in fondo al sacco per l’uno a zero a metà primo tempo. Altrettanto prezioso in copertura sul finire di primo tempo. Più quantità che qualità nella ripresa nella quale resta comunque nel vivo nel gioco. Decisivo, 7

IKONÈ - Primo tempo arruffone ed evanescente, la conseguenza è che mancano spunti e profondità. Al tiro c’arriva sul primo pallone giocato nella ripresa ma senza impensierire il portiere. Impalpabile, 5

Dal 10’st COLPANI - Il suo ingresso non cambia volto alla manovra offensiva sulla corsia destra anche se nel finale si fa apprezzare in copertura, 5,5

BELTRAN - Comincia in copertura poi si avvicina all’area e giocando spesso di prima trova un altro assist per il vantaggio di Cataldi. Lanciato a rete da Sottil si vede deviare il tiro sul più bello. Dopo l’ingresso di Gudmundsson scivola a sinistra del trio alle spalle di Kean. Altruista, 6,5

Dal 37’st PARISI - S.v.

SOTTIL - Buon avvio certificato da un bel tiro da fuori che Sherri manda in corner dopo sei minuti di gioco. Bello anche l’invito per Beltran che arriva al tiro dopo la sgroppata sulla sinistra, poi dopo poco costringe Mina all’ammonizione. In forma, 6,5

Dal 21’st GUDMUNDSSON - In cerca della miglior condizione dopo l’infortunio tira fuori lo stesso qualche coniglio dal cilindro, 6

KOUAMÈ - Consueti problemi nel far reparto anche se qualche sponda sulle palle alte non è da buttare. Palladino lo richiama dopo 10’ nella ripresa confermando come da prima punta soffra maledettamente, 5,5

Dal 10’st KEAN - Entra a partita in corso ma non riesce a dare i riferimenti di sempre, 5,5

PALLADINO - Non cambia l’assetto base inserendo Sottil al posto di Bove, eppure in attacco rinuncia a Kean e Colpani con Kouamè e Ikonè titolari a sorpresa. I primi minuti sono incoraggianti e confermati dal vantaggio di Cataldi cui fa seguito l’occasione di Beltran. Dopo 10 minuti nella ripresa rilancia Kean e Colpani per Kouamè e Ikonè, poi è il turno di Richardson e Gudmundsson per Adli e Sottil. Nel finale si copre richiamando Beltran e alzando Gosens sull’out sinistro con Parisi a fare il terzino. I cambi non regalano grandi spunti ma le mosse nella ripresa bastano per difendere il vantaggio e trovare un’ottava vittoria consecutiva che ha il sapore di un record. Esattamente come la classifica, 7